Moto G71 5G is middenmoter met mooi scherm

2022-03-08T14:00:00

2022-03-07T16:16:21

Een nieuw toestel van Motorola in het middensegment. De Moto G71 5G heeft een groot 6,4 inch (16,3 cm) scherm waar dankzij de diepe amoled-contrasten de kleuren vanaf spatten.

Met 5000 mAh is de accucapaciteit fors en er is ondersteuning voor snelladen via de usb-c-ingang. Daarnaast is er ruimte voor een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting.

Overige specs en prijs

Het werkgeheugen bedraagt 6 GB en de interne opslagruimte 128 GB. Achterop bevinden zich drie camera's, waaronder een groothoeklens. Kies uit een lichtblauwe, zwarte of groene behuizing. Dit telefoontje kost 299,99 euro.