Moto G8 Power hoeft weinig aan de lader

2020-03-05T14:00:00

2020-03-05T09:52:01

De Moto G8 Power dankt zijn naam aan de bijzonder hoge accucapaciteit van 5.000 mAh. Volgens Motorola houdt het toestel het op één oplaadbeurt meer dan twee dagen vol.

Aan de achterzijde vinden we vier camera-sensoren terug; een boel voor een smartphone in deze prijsklasse. Daarmee zijn onder meer ultrawide-beelden te schieten en is in te zoomen tot op macroniveau.

Specs en prijs

Andere specificaties zijn o.a. 4 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan opslagruimte, wat met een geheugenkaartje uit te breiden is. Dit toestel wordt verkocht voor 229,99 euro.