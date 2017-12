Moto Tab uit te breiden met speaker in houder

Lenovo brengt voor het eerst in lange tijd weer een tablet uit onder de Motorola-naam, namelijk de Moto Tab.

Vooralsnog is die alleen aangekondigd voor de Amerikaanse markt, en toch willen we hem even met je delen vanwege de opvallende accessoire die er voor verkrijgbaar is.

Home Assistent Pack

Je ziet hier naast de Moto Tab de Home Assistent Pack, in feite een houder voor de tablet met een externe speaker geïntegreerd. Ideaal voor gebruikers die graag films kijken op hun tablet, en geen genoegen nemen met de speakertjes van de tablet zelf. 

De Moto Tab wordt verkocht voor 299,99 dollar.