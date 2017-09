Moto X4 is middenmoter met dubbele camera

2017-09-01T15:37:00

2017-09-01T15:33:30

Lenovo kondigt op de IFA-beurs te Berlijn de Moto X4 aan. Dit toestel valt op vanwege de dubbele camera, die we doorgaans in duurdere telefoons terugzien. In een duurder segment is de Z2 Force onthuld voor de Europese markt.

Dubbele camera's zien we telkens vaker, maar over het algemeen voornamelijk in het topsegment. Nu zakt deze innovatie ook af naar goedkopere telefoons. De Moto X4 kost namelijk 379 euro. Een 12 megapixel-sensor wordt gecombineerd met een 8 megapixel wide-angle lens. Foto's die hiermee gemaakt worden krijgen daardoor een extra diepte-effect, waardoor de focuspunten scherper in beeld komen. Aan de voorzijde zit nog een selfiecamera met een opvallend grote 16 megapixel-sensor.

Wat betreft de overige specificaties laat de Moto X4 zijn ware aard als middenmoter wel zien. Het toestel draait op een Snapdragon 630-processor met 3 GB aan werkgeheugen en 32 GB opslagruimte. Het full-hd scherm is 5,2 inch groot en de accucapaciteit bedraagt 3000 mAh (met snellaadfunctie). De behuizing is van metaal en glas, en is waterdicht en stofbestendig. Moto Mods worden niet ondersteund.

Moto Mods en Z2 Force

Over Moto Mods gesproken, Lenovo grijpt de IFA ook aan om een nieuwe Moto Mod aan te kondigen. Het betreft een 360-graden-camera die beelden in 4K kan opnemen met 360-graden audio. Geruchten over deze Moto-uitbreiding deden al langer de ronde. Nu is duidelijk dat deze 279 euro kost, zodra de camera later dit jaar lanceert.

Een van de telefoons waarmee de Moto 360 Camera is te combineren, is de Moto Z2 Force. Dit is het nieuwste vlaggenschip van Lenovo, met een 5,5 inch qhd-amoled-scherm. De telefoon dankt zijn naam aan dit display, dat niet kapot te krijgen is dankzij iets wat 'ShatterShield'-technologie wordt genoemd. Dat biedt geen bescherming tegen krassen, maar wel tegen barsten mocht de telefoon vallen.

De Z2 Force heeft specificaties die aansluiten bij zijn prijskaartje van niet minder dan 849 euro. Denk uiteraard aan de Snapdragon 835-processor en 4 GB werkgeheugen, plus 64 GB uit te breiden opslagruimte. De accucapaciteit is 2730 mAh. Ook hier is een dubbele camera ingebouwd, in dit geval een combinatie van kleur- en monochroom-sensor voor scherpere beelden met levendige kleuren.

De Moto X4 komt op 31 september uit, de Z2 Force volgt dit najaar.