Moto Z3 klaar voor 5G door mod

2018-09-25T10:00:00

2018-09-24T16:46:44

Met de komst van 5G kun je straks tot tien keer sneller mobiel internetten dan nu met het 4G-netwerk. Daarvoor heb je mettertijd wel een nieuwe smartphone nodig... tenzij je kiest voor een bepaald type van Motorola.

Huidige toestellen kunnen 5G niet ontvangen, maar de nieuwe Motorola Moto Z3 is wat dat betreft toekomstbestendig; er past namelijk een Moto Mod op, waarin een 5G-antenne is verwerkt.

Opzettelijk

Hoewel de telefoon zoals hij nu in de winkels ligt dus zelf geen ondersteuning voor 5G biedt, heb je straks alleen dit opzetstuk nodig om verbinding met 5G-netwerken te maken. In theorie, want hij komt voorlopig alleen in Amerika uit.