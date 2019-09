Motorola brengt eigen smart-tv's uit

2019-09-16T14:14:00

2019-09-16T14:07:17

Wie Motorola hoort, denkt direct aan mobieltjes en tegenwoordig uiteraard smartphones. De firma komt nu voor het eerst ook met een eigen serie smart-tv's. Voorlopig wel alleen nog in India.

De televisies variƫren in grootte van 32 inch tot 65 inch en in resolutie van hd-ready (720p) tot 4K. Ze draaien op Android TV, wat onder meer toegang geeft tot de Play Store en integratie heeft met de Google Assistent. Ook het casten van smartphone-apps is een optie. In ons land kennen we het platform van Sony- en Philips-tv's. O.a. Samsung en LG gebruiken hun eigen besturingssystemen.

Niet de eerste

Omdat de tv's enkel voor de Indiaase markt bedoeld zijn, hebben we er hier niet zoveel aan. Toch is het interessant om te zien dat er opnieuw een smartphone-fabrikant voor televisies gaat. Zo komen OnePlus en Xiaomi binnenkort ook met een tv. Daarnaast kondigde Huawei kortgeleden een smart-tv aan die draait op HarmonyOS, het Android-alternatief dat noodgedwongen ook naar telefoons komt.