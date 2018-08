Motorola introduceert 99 euro kostende smartphone in Nederland

2018-08-17T12:12:57

2018-08-17T12:18:43

Motorola gaat in Nederland de Moto E5 Play verkopen, een 99 euro kostende smartphone. Het toestel heeft dan ook beperkte hardware en is voorzien van de lichtgewicht Android-versie Android Go.

Eerder dit jaar startte Motorola al met de verkoop van de Moto E5 (149 euro) en Moto E5 Plus (189 euro), smartphones die betere specificaties hebben en draaien op de reguliere Android-software. De Moto E5 Play kruipt daar dus een paar tientjes onder en dat merk je aan de minder krachtige onderdelen. De gebruikte Android Go-versie, gebaseerd op 8.0 Oreo, is door Google ontworpen voor budgetsmartphones en vraagt minder rekenkracht en data. Ook zijn apps, bijvoorbeeld die van Google, uitgekleed in functies, waardoor ze minder opslaggeheugen in beslag nemen. Het is nog onduidelijk of Motoroal de E5 Play gaat updaten naar de Go-versie van Android 9.0 Pie, dat een paar dagen geleden is aangekondigd.

Motorola Moto E5 Play specificaties

De Moto E5 Play heeft een plastic behuizing met vingerafdrukscanner en een 5,34 inch beeldscherm met langwerpige 18:9-verhouding en lage resolutie van 960 bij 480 pixels. Onder de motorkap is een Snapdragon 425-processor, 1GB werkgeheugen en 16GB opslaggeheugen met micro-sd-slot geplaatst. De smartphone beschikt over een 8 megapixel camera aan de achterkant en een 5 megapixel frontcamera. De 2100 mAh accu laad je op via de micro-usb-poort. De Moto E5 Play ondersteunt 2.4 en 5GHz wifinetwerken, bluetooth 4.2 en 4G. Een nfc-chip is niet aanwezig.

Motorola brengt de Moto E5 Play per direct uit voor 99 euro.