Mozilla niet blij met browser-dominantie Google

2018-12-10T10:58:00

2018-12-10T11:24:56

Dat Microsoft Edge straks op Chromium laat draaien is goed nieuws voor de noodlijdende browser en uiteraard is ook Google in zijn nopjes. Mozilla ziet de toekomst minder rooskleurig in en waarschuwt voor nog meer dominantie van Google op de browser-markt.

Vorige week maakte Microsoft bekend van zijn eigen browser-engine af te stappen en over te gaan op Chromium. Edge wordt daardoor stabieler, sneller, makkelijker om websites voor te optimaliseren en Edge-gebruikers krijgen op de koop toe toegang tot duizenden Chrome-extensies. Win-win voor velen, maar niet voor de makers van Firefox. Mozilla wijst er op dat Google op deze manier nog meer macht over 'het web' krijgt.

Onafhankelijk

Volgens Mozilla is Firefox nu nog de 'enige onafhankelijke keuze', verwijzende naar het feit dat alle andere grote spelers - Google met Chrome, Apple met Safari en Microsoft met Edge - meerdere belangen bij hun browser hebben dan puur het openbaar stellen van het internet. Firefox werd ooit gelanceerd omdat Microsoft met Internet Explorer te veel macht naar zich toetrok. Volgens Mozilla kan hetzelfde nu gebeuren met Google en Chromium.

Concurrentie

In een blogpost stelt het bedrijf hoe belangrijk het is dat er op dit gebied concurrentie blijft bestaan. Te meer omdat Google ook al op zoveel andere fronten heer en meester is. Uiteraard als zoekmachine per uitstek, maar ook op het gebied van smartphones met Android en online advertenties met Google Ads en Google Shopping.

Momenteel blijft het vechten tegen de bierkaai: Chrome heeft een (groeiend) marktaandeel van 65 procent en is daarmee verreweg de populairste browser.