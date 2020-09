Mozilla stopt met WeTransfer-alternatief Firefox Send

2020-09-18T09:31:00

2020-09-18T09:43:46

Mozilla's WeTransfer-alternatief Firefox Send bestaat niet meer. Een van de redenen daarvoor is dat de dienst voor het delen van grote bestanden werd misbruikt door cybercriminelen, om malware mee te verspreiden.

Firefox Send zag in 2017 het levenslicht, toen nog als proefversie. In 2019 lanceerde de deeldienst officieel. Je kon er bestanden van maximaal 1 GB groot mee uploaden, of 2,5 GB bij het gebruik van een (gratis) Mozilla-account. Na het uploaden kreeg je een link toebedeeld. Via die link kon de ontvanger jouw gedeelde bestanden vervolgens downloaden.

De dienst werd als zeer priavcyvriendelijk aangeprezen, mede omdat Send de bestanden ook voor je versleutelde. Maar deze aanpak bleek niet te weerstaan voor verspreiders van virussen. Zij gebruikten Firefox Send voor phishing-aanvallen, door downloadlinks naar besmette bestanden rond te mailen. Spamfilters werden omzeild doordat mailprogramma's Mozilla als vertrouwde partij beschouwen.

Ook gevolg van corona

Een poosje geleden stelde Mozilla al een onderzoek in naar deze praktijken. Nu maakt het bedrijf bekend dat Firefox Send offline blijft. Wie de oude url bezoekt, wordt omgeleid naar de hoofdpagina van Mozilla, waar onder meer de Firefox-browser te downloaden is.

Naast Firefox Send bestaat ook Firefox Notes niet meer, een aantekeningen-app in de stijl van Microsofts OneNote. Wat in beide gevallen een rol speelt, is de coronacrisis. In augustus zag Mozilla zich genoodzaakt om 250 medewerkers te ontslaan. Minder personeel betekent dat het bedrijf ook minder verschillende diensten tegelijk kan onderhouden.