Mozilla test advertentieloze Firefox voor vast maandbedrag

2019-07-08T10:07:00

Mozilla wil financieel minder afhankelijk zijn van Google en denkt daarom na over alternatieve inkomstenbronnen. Zo heb je straks mogelijk de optie om online advertenties 'af te kopen' in de vorm van een abonnementsdienst.

Zo'n abonnement betekent niet dat je online helemaal geen reclame meer ziet. Het geldt namelijk alleen voor de sites waar Mozilla deals mee heeft gesloten. Waarom daar dan voor betalen als een adblocker het gratis en overal kan?

Omdat Mozilla de opbrengst deelt met de aangesloten partijen. Online journalistiek staat erg onder druk door adblockers, dus op deze manier help je je favoriete sites het hoofd boven water te houden. Terwijl je alsnog niet wordt gestoord door advertenties.

Firefox-vpn

Los daarvan onderzoekt Mozilla ook een eigen vpn-dienst. Daarmee breng je een versleutelde verbinding met internet tot stand, zodat je sites anoniem kunt bezoeken. Je krijgt dan een ander ip-adres toebedeeld dan degene die je daadwerkelijk hebt.

Prijzen staan nog niet vast maar variëren in dit stadium van vijf dollar tot een tientje per maand. Nu is het nog zo dat Mozilla erg afhankelijk is van Google. In Firefox is Google namelijk de standaard zoekmachine en Mozilla wordt daarvoor betaald.