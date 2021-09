Mozilla test Bing als Google-vervanger in Firefox

Al jarenlang is Google de standaard zoekmachine in Firefox, maar mogelijk komt daar in de toekomst verandering in. Mozilla test tijdelijk Bing als vervanger, onder een klein deel van de Firefox-gebruikers.

Google betaalde Mozilla vorig jaar naar verluidt 400 á 450 miljoen dollar om tot eind 2023 de standaard zoekmachine in Firefox te blijven. Dat is voor Mozilla een belangrijke inkomstenbron. Toch onderzoekt men nu of Bing niet een betere optie is. Wie weet heeft Microsoft er wel een hoger bedrag voor over. In de Edge-browser is dit uiteraard ook al de standaard zoekmachine.

Het onderzoek vindt plaats op kleine schaal. Slechts 1 procent van alle Firefox-gebruikers merkt het verschil, wat in de praktijk neerkomt op zo'n 2 miljoen gebruikers. De test met Bing is op 6 september van start gegaan en duurt tot begin 2022.

Zelf kiezen

Wie liever Google als standaard zoekmachine terugwil, regelt dat via about:preferences#search (in de adresbalk en dan Enter) of Instellingen, Zoeken, Standaardzoekmachine. Bij iedereen staat Bing al in het lijstje van beschikbare opties, naast onder andere DuckDuckGo en Wikipedia. Je kunt ook zelf zoekmachines toevoegen, zoals Startpage.