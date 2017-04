MSI lanceert GE62 Camo Squad Limited Edition

De GE62 Camo Squad Limited Edition van MSI is een opvallende gaminglaptop. Met name aan de buitenkant. Tussen alle zwarte concurrenten is de camouflage-behuizing even stoer als speels.

Gamers kunnen kiezen tussen varianten met een GTX 1050Ti- of een GTX 1060-videokaart, waarvan bekend is dat ze eigenlijk nauwelijks onderdoen voor de grote broers die in volwaardige gaming-pc's gebouwd worden.

Extra's

De vanafprijs van 1649 euro is even slikken, maar omvat ook de game Ghost Recon Wildlands en diens uitbreidingen, een rugzak, een waterfles en een muismat in dezelfde stijl als de notebook.