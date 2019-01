Muis is stiekem hele pc inclusief scherm

2019-01-16T09:53:00

2019-01-16T10:07:23

Het lijkt op een muis, maar is eigenlijk veel meer dan dat. The Computer Mouse is een stiekem een pc in muisvorm, inclusief scherm én klein toetsenbord. In een video op YouTube toont bedenker 'Electronic Grenade' hoe het hobbyproject precies werkt.

De YouTuber haalde eerst een standaard muis uit elkaar om daar enkele onderdelen van te gebruiken, waaronder de bewegingssensor en de knoppen. Daar omheen bouwde hij een behuizing in de vorm van een muis, die via een 3D-printer tot stand is gekomen.

Binnenin is onder andere ruimte voor een Raspberry Pi Zero W, het hart van de pc. Maar ook voor een toetsenbordje, dat uit de zijkant tevoorschijn komt. De cursor op het schermpje - met een resolutie van slechts 128 x 128 pixels - volgt de bewegingen van de muis nauwkeurig.

Minecraft

Er is slechts 512 MB RAM beschikbaar, deze Raspberry Pi-versie is zeker niet bedoeld voor het zware werk. Toch lukt het de maker van de muis om kort Minecraft op de computermuis te spelen. Totdat de game vastloopt, althans. Je hebt er dus feitelijk niet zoveel aan, maar een leuk knutselproject is het zeker.

Wil je er zelf eentje bouwen, dan vind je een boodschappenlijstje voor onderdelen in de beschrijving van onderstaande YouTube-video.