Muziek van Prince snel op Spotify en andere diensten

2017-02-10T15:29:00

2017-02-10T15:22:41

Vanaf aankomend weekend is de muziek van Prince ook te luisteren op Spotify, Napster en het in Nederland wat minder bekende iHeartRadio. Tijdenlang was de vorig jaar overleden popster niet op die platformen te vinden.

Of dit ook betekent dat de muziek van Prince naar Apple Music en Google Play Music komt, is nog niet duidelijk. Nummers als Purple Rain en Sign ‘O’ The Times waren wel al te luisteren bij Tidal, maar niet op andere muziekstreamingdiensten.

Digitaal

Albums waren wel digitaal te koop, bijvoorbeeld via iTunes. Prince stond er om bekend sceptisch tegenover nieuwerwetse, online distributiemodellen te staan. Na zijn dood bleek er nog veel onduidelijkheid te zijn over het online beschikbaar stellen van zijn muziek.