MW 8 Ergo-muis van de makers van Cherry-toetsen

2019-09-10T14:00:00

2019-09-10T07:29:34

Zodra het op mechanische toetsenborden aankomt, is het Duitse Cherry hofleverancier met zijn Cherry MX-switches. Dit mechanisme onder de toetsen vinden we in veel keyboards terug. Maar er is meer in het assortiment.

Het bedrijf verkoopt ook andere producten, zoals de nieuwe MW 8 Ergo-muis voor rechtshandig gebruik. De dpi-waarde daarvan is in vier gradaties af te stellen, tot maximaal 3.200 dpi.

Draadloos

Het is een draadloze variant die werkt via bluetooth of de 2,4 GHz-dongle. Wisselen daartussen kan met een van de knoppen, zodat de muis eenvoudig aan twee verschillende apparaten te koppelen is. De adviesprijs is 59,99 euro.