MWC 2018: De Asus Zenfone 5-serie gepresenteerd

2018-02-28T09:49:22

2018-02-28T10:01:31

Asus' nieuwe Zenfone 5-serie is aangekondigd. Aan de buitenkant zijn de smartphones een regelrechte kopie van de iPhone X. Toch heeft de Zenfone 5 meer te bieden dan je zou denken.

Naast de Zenfone 5-smartphones presenteerde Asus eerder al de Zenfone Max Plus: een budgettoestel van 280 euro met een enorme batterijcapaciteit, maar helaas met een verouderde Androidversie. De Zenfone 5-generatie biedt gelukkig wel de recentste Androidversie (Oreo). Net als de vorige Zenfones is deze vijfde serie scherp geprijsd.

Specificaties

De Zenfone 5 is uitgerust met een groot 6,2 inch full HD-scherm, het formaat van het toestel blijft echter binnen de perken door een 19 bij 9-beeldverhouding. Net als de iPhone X beschikt de Zenfone 5 over een inkeping in de bovenkant van het scherm. Ook valt de dubbele camera aan de achterzijde op, waarbij een 6 en 12 megapixellens samenwerken, zoom bieden. Asus zet, net als bij de Zenfone 4 en Zenfone Zoom S enorm in op fotografie en je krijgt als gebruiker veel mogelijkheden om alles naar wens af te stellen voor de ideale foto.

De Zenfone 5 is verder uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 636-processor en 4 of 6 GB aan werkgeheugen. Voor de opslag krijg je 64GB tot je beschikking, dat je desgewenst uitbreidt met een geheugenkaart. De 3.300 mAh-accu is helaas niet zo enorm groot als de Zenfone Max Plus. Je laadt deze accu op via een meegeleverde snellader die je via usb-c aansluit.

De Zenfone 5 is beschikbaar in de kleuren blauw en zilver. Een prijs en leveringsdatum heeft Asus nog niet bekendgemaakt, maar we gokken op ongeveer 400 euro.

Lite

De Zenfone 5 Lite-uitvoering is een klein slagje kleiner, omdat deze over een full HD-scherm beschikt met een beeldverhouding van 2 bij 1. Daardoor is het schemdiagonaal van de Lite-uitvoering 6 inch. Qua processor (Snapdragon 430) is het wat minder indrukwekkend en de micro-usb-aansluiting is wat verouderd. Aan de voorkant zit een 20 en 6 megapixel dualcam, terwijl ook aan de achterkant een dualcam is geplaatst.

De Zenfone 5 Lite is beschikbaar in zwart, wit en rood en moeten dit voorjaar nog verschijnen. Helaas is de prijs nog onbekend.



Zenfone 5Z

Tenslotte liet Asus ook nog de Zenfone 5Z zien, die 479 euro moet gaan kosten. Op het gebied van specificaties is dit een indrukwekkend toestel. De 5Z is uitgerust met de nieuwste Snapdragon 845-processor en maarliefst 256 GB aan uitbreidbare opslag.