MWC 2018: Vivo showt speciale vingerafdrukscanner

2018-02-27T11:50:00

2018-02-27T11:49:22

Chinese smartphonefabrikant Vivo komt met een nieuw concept voor een telefoon, de Apex. De telefoon heeft een vingerafdrukscanner, maar niet een normale: de volledige onderste helft van het touchscreen is getransformeerd om je telefoon te ontgrendelen. Naast de vingerafdrukscanner heeft de telefoon een speciale selfiecamera, die omhoog komt als je een selfie wil nemen.

Dit is een grote vooruitgang van de technologie die we hebben gezien op de Vivo X20 Plus, dit was de eerste telefoon met een in-display vingerafdrukscanner. Het nadeel van deze scanner was dat je op een ongemakkelijke manier je vinger op de scanner moest weten te krijgen. Met de Apex is dit niet het geval, met bijna de volledige onderste helft van het touchscreen kan je zelf bepalen waar je je vinger legt. Nooit meer onhandigheid met je telefoon zo positioneren zodat je goed bij de vingerscan komt.

Kiekeboe

Als je een blik op de Apex werpt zal je al snel een selfiecamera missen. Dit is echter niet het geval. Bij het wisselen van de gewone camera naar de selfiecamera in de camera-app, zal de selfiecamera uit de telefoon schuiven. Binnen een seconde zal de camera aan staan en kan je van je eigen gezicht genieten.

Nog niet te koop

De Apex is een concept-telefoon, dit houdt in dat de telefoon hoogstwaarschijnlijk niet op de markt komt. Vivo heeft alleen maar laten zien wat de mogelijkheden zijn en hoe ver de technologie vandaag de dag komt. De technologie heeft ook nog genoeg struikelblokken, zo had de Apex moeite met de afdruk juist registreren en was er veel druk voor nodig om je vinger goed te laten lezen. De technologie zal blijven verbeteren, maar het is eerlijk om te zeggen dat het nog niet klaar is voor een commerciƫle aankondiging.