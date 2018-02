MWC 2018: Wiko toont 3 nieuwe smartphone-lijnen

2018-02-27T11:20:23

2018-02-27T11:36:42

Het Franse smartphonebedrijf Wiko heeft tijdens MWC 2018 in Barcelona maar liefst 3 nieuwe smartphonelijnen gelanceerd, goed voor niet minder dan 8 nieuwe smartphonemodellen. Het gaat om de Wiko View-, Wiko Y, en Wiko View2-serie.

Wiko verkoopt al langer een View-lijn, deze wordt in 2018 uitgebreid met de view Go, View Lite en View Max. Alle smartphones zijn binnenkort al verkrijgbaar en zijn vooral gericht op het budget- en middensegment: de prijzen variëren van 79 euro tot 299 euro.

View

De Wiko Go is het instapmodel binnen de View-lijn en is uitgerust met een 5,7-inch HD-scherm met een 18:9-beeldverhouding. De Lite is een compacter model met een betere camera, namelijk een 13-megapixel selfie-camera en 16 megapixel-camera aan de achterkant. Het 5,45-inch scherm heeft net als de Go dunnere schermranden en de smartphone is voorzien van een vingerafdrukscanner. De View Max is de grootste smartphone uit de View-lijn en heeft een extra groot 5,99-inch breedbeeldscherm. Met de enorme accu van 4.000mAh is het volgens Wiko mogelijk om de smartphone twee dagen zonder opladen te gebruiken.

De View Go ligt binnenkort in de winkel voor 149 euro, de View Lite is met 159 euro iets duurder en de View Max krijgt een prijskaartje van 179 euro.

Y

De toegankelijke en kleurrijke Y-lijn is voorzien van een 18:9-beeldscherm en alle modellen draaien op Android Go. De Tommy3 is het goedkoopste model en heeft een 5,45-inch beeldscherm, NFC en ondersteunt 4G-internet. De Lenny5 heeft een iets groter scherm van 5,7-inch en is bovendien uitgerust met stereo-speakers. De Jerry3 heeft net als de Tommy3 een 5,45-inch beeldscherm, maar heeft een snellere Quad-Core processor.

De Jerry3 gaat 79 euro kosten, zowel de Tommy3 als de Lenny5 krijgen een prijskaartje van 99 euro.

View2

Wiko introduceerde ook nieuwe smartphones met een vrijwel randloos beeldscherm tijdens MWC, de View2-serie. Deze twee smartphones hebben een beeldverhouding van 19:9 waarbij de gebruikersinterface het volledige scherm beslaat.

Een inkeping aan de bovenkant is de enige onderbreking in het scherm van de View2.

De View2 heeft een 13-megapixel camera aan de achterzijde, de View2 Pro heeft een dual camera-systeem van 16 megapixel. Beide smartphones hebben een f/2.0-diafragma selfie-camera, waardoor je ook met minder licht scherpe foto’s kunt maken. De View2 Pro-camera aan de achterzijde heeft een diafragma van f/1.75, wat de lichtinval nog verder optimaliseert. De tweede camera aan de achterkant van de View2 Pro is een 120-graden groothoeklens, waardoor je veel tegelijkertijd kunt vastleggen.

De smartphones zijn uitgerust met een Qualcomm Octa-Core processor, ondersteunt met 3 GB RAM in de View2 en 4 GB RAM in de View2 Pro. Beide smartphones hebben een 3.000 mAh-accu, de View2 Pro heeft 32 GB interne opslag en de View2 Pro heeft 64 GB interne opslag. Beide smartphones zijn uitbreidbaar met een microSD-kaart, waarbij de View2 tot 128 GB ondersteunt en de View2 Pro 256 GB. Beide smartphones ondersteunen Face Unlock en zijn uitgerust met een NFC-chip.

De Wiko View2 wordt midden april in Nederland verwacht en zal 199 euro gaan kosten. De Wiko View2 Pro komt iets later – medio mei – en krijgt een prijskaartje van 299 euro.