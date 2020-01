Mysterieuze Spotify-speaker duikt ineens op

2020-01-13T16:00:00

2020-01-13T15:37:38

Werkt Spotify nu aan een eigen speaker of toch niet? Die vraag zingt al een poosje rond. Nieuw bewijs lijkt nu te zijn geleverd. Online is een afbeelding opgedoken van Spotify's 'Home Thing'.

Dat Spotify aan eigen hardware werkt, is geen geheim meer. Zo test het bedrijf in de Verenigde Staten een apparaatje met de naam Car Thing. De streamingdienst is daarmee in de auto te bedienen door middel van spraakcommando's, zodat je tijdens het bladeren door je muziekcollectie je handen aan het stuur kunt houden.

Ding voor thuis

Bij de onthulling hiervan in mei 2019 viel de naam 'Home Thing' al. Destijds waren er al vermoedens dat het hier om een speaker voor thuisgebruik zou gaan. App-hacker Jane Manchun Wong heeft nu een afbeelding van de luidspreker gevonden. De screenshot lijkt onderdeel te zijn van een installatieprocedure en toont een vierkante gadget met fysieke knoppen bovenop.

Poosje stil

Of Spotify de speaker nog actief in ontwikkeling heeft, is niet duidelijk. Het was namelijk alweer een poosje stil rond deze ontwikkelingen. De eerste geruchten stammen inmiddels alweer uit 2017. Mogelijk ontbreekt het Spotify aan de noodzaak om eigen hardware te ontwikkelen, omdat de meeste speakers van andere merken ook al Spotify-integratie bieden.