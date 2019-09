Na 22 jaar doorbraak in vermissingszaak dankzij Google Maps

Het lichaam van een 40-jarige Amerikaan is na 22 jaar vermissing teruggevonden, nadat de auto waarin hij destijds te water was geraakt per toeval werd opgemerkt op Google Maps.

Dat meldt onder andere de BBC vandaag. William Earl Moldt kwam in 1997 na een avondje stappen niet meer thuis. Hij bleef zo lang vermist dat er inmiddels al sprake was van een 'cold case'. Afgelopen juli werden de lokale autoriteiten getipt over een bijzondere afbeelding op Google Maps; daar bleek een gezonken auto op zichtbaar te zijn. Een oud-buurtbewoner stuitte daarop.

Men takelde het voertuig vervolgens uit het water en ontdekte in het wrak het stoffelijk overschot van Earl Moldt. Men vermoedt dat hij tijdens die fatale nacht in beschonken toestand achter het stuur zat en zodoende te water is geraakt. Overigens was dit satellietbeeld al meer dan tien jaar zichtbaar op Google Maps. Het was alleen nog nooit iemand opgevallen.

Golden retriever

In 2013 speelde zich in Nederland bijna een soortgelijke zaak af. Op Google Maps werd toen in Almere een pier opgemerkt, waarop een flink bloedspoor te zien zou zijn. De beelden gingen de hele wereld over. Uiteindelijk bleek het gelukkig mee te vallen. Het 'bloedspoor' bleek een spoor water te zijn van een golden retriever, die net daarvoor uit het water kwam.