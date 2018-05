IBAN-Naam Check nu ook bij ING-overboekingen

Om fraude en ongelukjes te voorkomen, voert ING bij internetbankieren voortaan een naamcheck uit tijdens het overboeken. Er wordt gecontroleerd of de naam van de rekeninghouder wel overeenkomt met het ingevulde IBAN-nummer.

ING volgt daarin de Rabobank op, dat vorig jaar als eerste de IBAN-naamcontrole uitrolde. Bij ING werkt het voorlopig alleen in de webbrowser. Vanaf de zomerperiode wordt de functie ook in de mobiele internetbankieren-apps ondersteund.

Voer je een foute combinatie van naam-rekeningnummer in, dan geeft de site een waarschuwing. Je kunt dan op tijd controleren of je wel het juiste rekeningnummer hebt ingevuld. Je kunt de overboeking alsnog wel maken, als je zeker bent van je zaak.

Positieve resultaten

Hoewel er jarenlang vraag was naar deze functie, wilden banken er telkens niet aan beginnen. Het zou te kostbaar en ingewikkeld zijn om in te voeren. Mede dankzij een petitie van het tv-programma Opgelicht?! ging men toch overstag. Er werden 40.000 handtekeningen opgehaald, waardoor de politiek er extra druk achter kon zetten.

De Rabobank is in ieder geval positief over de eerste resultaten van de check. Factuurfraude is in acht maanden tijd met 30 procent afgenomen en dagelijks worden er 1500 foutieve naam-rekening-nummers geconstateerd.