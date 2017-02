Naamcontrole bij bankoverschrijving komt terug

2017-02-08T09:26:04

2017-02-08T11:40:11

De Nederlandse banken gaan de naamcontrole bij rekeningnummers weer invoeren. Nu wordt bij het overmaken van geld via de online bankomgevingen niet gecontroleerd of het opgegeven rekeningnummer gekoppeld is aan de ingevoerde naam, maar dat gaat straks dus weer veranderen.

Banken controleren standaard niet of het ingevulde rekening behoort tot de naam die wordt ingevuld bij een overboeking. En sinds de komst van het IBAN-nummer is de kans op fouten maken dus groter geworden, omdat er meer letters en cijfers moeten worden ingevuld.

IBAN-naamcontrole

De Rabobank heeft een nieuw systeem ontwikkeld, waarmee het mogelijk wordt om deze controle uit te voeren. Het systeem controleert dan of de naam die gebruikers bij een overboeking invullen, overeenkomt met de naam die als rekeninghouder bekend staat. Het nieuwe systeem kan daarbij ook fouten verbeteren, bijvoorbeeld als een naam niet (helemaal) goed gespeld is.

Klopt de naam en het rekeningnummer niet, dan krijgt de gebruiker een melding te zien. Die melding kan echter nog wel steeds genegeerd worden.

Andere banken

Het controlesysteem is door de Rabobank ontwikkeld, maar ook andere banken mogen deze controlefunctie gebruiken. De Rabobank voert het systeem in het tweede kwartaal in, waarna andere banken zullen volgen.

Maatregelen

Per maand gaan er in Nederland zo'n 1300 overboekingen mis, omdat de naam niet overeenkomt met het gekoppelde IBAN-nummer. Driekwart daarvan zou te wijten zijn aan verouderde rekeningnummers en vergissingen bij het gebruik van de gegevens uit het adresboek. Daarnaast is gebleken dat maandelijks meer dan 200 klanten een verkeerde overboeking als gevolg van fraude bij hun bank melden.

Banken gaan naast de IBAN-controle ook wat andere maatregelen nemen. Banken stoppen bijvoorbeeld met het opnieuw uitgeven van IBAN-nummers van rekeingen die zijn opgeheven. Daarnaast gaan de banken klanten aansporen om hun adresboeken op te schonen, zodat oudere bankrekeningen eruit worden gehaald.