Naga Trinity-muis voor ieder soort gamer

2017-12-14T10:00:00

2017-12-14T10:50:05

Razer voorziet al een poosje in muizen die speciaal op bepaalde game-genres aansluiten. Met de Naga Trinity-muis combineert de fabrikant voor het eerst drie soorten tegelijk.

Per gaming-sessie is de zijkant te vervangen met opzetstukken voor de beste resultaten. Het gedeelte met twaalf(!) extra knoppen is bijzonder geschikt voor online rollenspellen, terwijl de cirkelvormige configuratie met zeven knoppen voor het multiplayer online battle arena-genre (MOBA) is bedoeld.

Prijs

Voor alledaagse taken is er een derde optie voor handen, met slechts extra twee knoppen onder de duim. De hele set wordt verkocht voor 119,99 euro.