'Nederland in top 5 slachtoffers Petya-aanval'

2017-06-28T17:01:00

2017-06-28T16:53:07

Nederland staat in de top 5 van landen die het meest zijn getroffen door de grote aanval met ranswomare Petya. Oekraïne is verreweg het ergst de pineut.

Dat melden beveiligingsonderzoekers van security-bedrijf ESET. 91 procent van de besmettingen met het virus deden zich voor in Oekraïne. De beelden zijn inmiddels bekend: kassa's in winkels liggen plat, banken liggen stil en zelfs de de systemen van de kerncentrale in Tjernobyl waren niet veilig.

Grote financiële schade

Maar de gijzelsoftware beperkte zich niet tot dat land. 1,7 procent van de aanvallen raakte Rusland, 0,53 procent Griekenland, ook 0,53 procent Duitsland en daarna 0,41 procent Nederland. Dat lijkt in vergelijking weinig en toch loopt de schade volgens ESET al in de miljoenen euro's.

Nederland

In Rotterdam werden de systemen van containerterminal APM in Rotterdam platgelegd. Ook de postbezorging had er onder te lijden, TNT werd tevens besmet. Langzaam maar zeker wordt er telkens meer duidelijk over de ransomware. Onze collega's van PCM hebben alle feiten op een rij gezet.