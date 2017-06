Nederland in top 5 snelste 4G-netwerken

2017-06-07T10:46:00

2017-06-07T15:03:08

Nederland behaalt een vijfde plek in een wereldwijde ranglijst van snelste 4G-netwerken. Gemiddeld hebben we beschikking over een draadloze internetsnelheid van 38,36 Mbps.

Dat blijkt uit onderzoek van OpenSignal. Singapore veroverde de eerste plek met een gemiddelde snelheid van 45,62 Mbps. Daarna volgen Zuid-Korea, Hongarije en Noorwegen. De zesde plek is voor Luxemburg.

Ook als het om dekking gaat, scoort Nederland goed. We halen dan de zesde plaats. Wanneer we in Nederland verbinding willen met een 4G-netwerk, dan moet dat in 86 procent van de gevallen wel lukken.

Zuid-Koreanen genieten het meeste van 4G. Daar is een dekking van maar liefst 96 procent gemeten. Ook Japan, Noorwegen, de Verenigde Staten en Hong Kong scoren hoger dan Nederland.

Achteruitgang

Wordt gekeken naar bekabeld internet, dan staat het er slechter voor met Nederland. Jarenlang voerden we lijsten aan wat betreft bekabelde internetsnelheden, maar vorig jaar daalden we voor het eerst buiten de top 5.

Uit recente gegevens van Akamai blijken we de afgelopen tijd nog verder te zijn gezakt. Met een gemiddelde internetsnelheid van 18,7 Mbps behalen we tegenwoordig slechts een twaalfde plek.