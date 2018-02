'Nederlanders downloaden telkens minder via torrents'

2018-02-23T09:44:00

2018-02-23T09:37:28

Het aantal Nederlanders dat films en series illegaal binnenhaalt via torrents, neemt de afgelopen jaren sterk af. 6 procent downloadt vandaag de dag nog via peer-to-peer, tegenover 18 procent in 2013.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Telecompaper. Over het algemeen downloaden we met minder films, muziek en games, waar we eigenlijk voor horen te betalen. In 2013 maakte 41 procent van de Nederlanders zich nog schuldig aan illegale downloads. Dat aantal is inmiddels geslonken naar 24 procent.

Legaal is makkelijker

De voornaamste reden om ermee te stoppen is dat het makkelijker is om legale content te vinden, dankzij diensten als Netflix en Spotify. 12 procent van de ondervraagden geeft dat aan. 8 procent stelt dat het juist moeilijker is geworden om illegaal te downloaden - de afgelopen tijd zijn veel bekende torrentsites opgedoekt.

Ook de Pirate Bay-blokkade speelt een rol. 4 procent van de Nederlanders geeft aan te zijn gestopt met illegaal downloaden omdat die site bij niet meer te bezoeken is. Downloaden uit nieuwsgroepen komt ook nog steeds voor. 6 procent van de ondervraagden zegt daar de voorkeur aan te geven.