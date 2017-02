Nederlanders kijken graag samen Netflix

Nederlanders kijken graag samen naar series op Netflix. We wachten daarbij braaf op onze partners, voor we een nieuwe aflevering starten. 'Netflix-vreemdgaan' komt hier dan ook het minst vaak voor.

De streamingdienst deed wereldwijd onderzoek naar 'Netflix cheating'. 73 procent van de Nederlanders zegt daarbij niet stiekem verder te kijken, zodra een partner afwezig is. Ze wachten netjes tot diegene weer thuis is, zodat ze samen verder kunnen kijken. Dat percentage ligt in geen enkel ander land zo hoog.

Toch niet erg

Mocht het toch mis gaan, dan vinden we dat niet eens zo kwalijk. 60 procent van de ondervraagden zegt het niet erg te vinden als een aflevering alleen wordt gekeken. Er zijn immers ook belangrijkere zaken om je zorgen over te maken. De series Black Mirror, Orange is the New Black en Jessica Jones zouden 'vreemdgaan' op Netflix het meest uitlokken.