Nederlanders loggen vaker in met DigiD

2016-12-21T16:23:00

2016-12-21T16:19:55

Nederlanders logden dit jaar 250 miljoen keer in op overheidswebsites met DigiD, 25 procent vaker dan een jaar geleden. Dat meldt de beheerder van het systeem, Logius.

Volgens Logius valt daaruit op te maken dat we 'overheidszaken' telkens vaker online afhandelen. Er zijn nu ruim 13 miljoen DigiD-gebruikers in Nederland.

Machtiging

Sinds kort is het makkelijker om zaken als belastingaangifte online door anderen te laten doen. Dat kan met een DigiD-machtiging, waarbij je niet langer je inloggegevens hoeft te delen.

Om een dergelijk systeem werd lang gevraagd, met name onder digibeten. De blauwe brief is aan het verdwijnen is en veel belangrijke post komt via de mail binnen, maar niet iedereen kan daar aan wennen. Zodoende wordt de hulp van vrienden of familie ingeschakeld.

Opvolger

Toch is er nog altijd ook kritiek op DigiD. Zo zou het systeem niet meer veilig genoeg zijn. Kwaadwillenden kunnen inbreken met enkel een inlognaam en wachtwoord. Er zijn wel veiligheidsmaatregelen, zoals een controle-sms. Maar niet iedereen heeft dat ingesteld.

Er wordt dan ook al een hele poos gewerkt aan de opvolger van DigiD, het eID. Dit zou eigenlijk geïntroduceerd worden in 2015, maar nu is de verwachting dat het pas in 2018 breed beschikbaar is. Lees hier meer over het nieuwe systeem.