Nederlanders verwachten geen cybercrime-slachtoffer te worden

2017-10-02T11:02:00

2017-10-02T10:59:08

De meeste Nederlanders verwachten geen slachtoffer te worden van cybercrime, terwijl veel mensen er juist wel degelijk mee in aanraking komen. We zijn op dit gebied te naïef en nemen dan ook niet voldoende maatregelen om onszelf te beschermen.

Dat is een van de vele conclusies uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek, dat jaarlijks vanuit de overheid wordt georganiseerd. Er doen 1.123 Nederlanders mee in de leeftijd 13-80 jaar. Slechts 15 procent daarvan verwacht cybercrime-slachtoffer te worden. Toch heeft 55 procent van de ondervraagden wel eens een phishing e-mail ontvangen, en een derde heeft via sociale media berichtjes ontvangen met daarin links naar malafide sites. 8 procent is met ransomware in aanraking gekomen.

Bekendheid

Ransomware is het afgelopen jaar een stuk bekender geworden. 82 procent van de Nederlanders weet nu wat gijzelsoftware is, mede doordat het onderwerp veel aan bod is gekomen in de media. Phishing is de bekendste term met betrekking tot cyberveiligheid, veruit de meeste ondervraagden geven aan dit soort mailtjes inmiddels te kunnen herkennen. 86 procent draait een virusscanner, 76 procent maakt gebruik van automatische updates.

Nieuwe dreigingen

Cybercriminelen worden telkens gehaaider en er ontstaan dan ook telkens nieuwe dreigingen. Daarvan hebben de meeste mensen nog geen weet. Zo weet maar 19 procent van de Nederlanders wat een keylogger is, oftewel spyware die toetsaanslagen bijhoudt. Dat kwaadwillenden openstaande poorten van bijvoorbeeld routers en printers kunnen opsporen om op die manier het netwerk binnen te dringen, is in 11 procent van de gevallen bekend.

Doe de test

Op de site van Alert Online kun je een test doen om te achterhalen of je zelf voldoende op de hoogte bent van cybercrime in al zijn vormen. De Cyberskill-test geeft ook handige tips op gebied van online veiligheid en privacy.