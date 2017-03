Nederlanders webshoppen meer in China

Nederlanders shoppen online telkens vaker over de grens. Er wordt met name meer uitgegeven in Chinese webshops, blijkt uit onderzoek van GfK, Thuiswinkel.org en PostNL.

In 2016 gaven we 59 procent meer uit in Chinese online winkels, 190 miljoen euro in totaal. De reden voor die groei zou zijn dat we meer vertrouwen hebben in dit soort winkels, en dat er vaak kleine spulletjes worden gekocht waarvan de levertijd niet zo belangrijk is.

Voor- en nadelen

Met name smartphones, tablets en andere elektronische gadgets vinden gretig aftrek in webshops als AliExpress. Het aanbod is enorm en de prijzen zijn bijzonder laag. Nadelen zijn er ook. Vaak moet je weken wachten op je bestelling, en je loopt risico op douaneheffing.

Op de prijsvergelijkingssite chinaprices.us kun je naar de beste deals zoeken. Overigens wordt er ook meer uitgegeven in Britse en Duitse webshops. Een op de vier Nederlanders boven de 15 jaar kocht vorig jaar een product in een buitenlandse webshop.