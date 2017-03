Nederlandse downloadsite Oeshare offline door Brein

2017-03-29T14:52:00

2017-03-29T14:45:23

Stichting Brein heeft de Nederlandse downloadsite Oeshare.info offline gehaald. Volgens de auteursrechtenwaakhond is het 'vermoedelijk' de laatste Nederlandse eDonkey-site.

eDonkey is een peer-to-peer-netwerk dat als voorloper wordt gezien van BitTorrent, en rond de eeuwwisseling Kazaa opvolgde. Via Oeshare.info konden illegale downloaders muziek, films en games vinden. Het downloaden zelf gebeurde aan de hand van speciale software, met als bekendste voorbeeld eMule.

Inmiddels is deze manier van bestanden delen grotendeels ingehaald door BitTorrent. Volgens Stichting Brein liggen de hoogtijdagen van eDonkey alweer tien jaar achter ons, toen het netwerk 'zijn grootste populariteit' kende. Met de beheerders van Oeshare is een schikking getroffen. Het bedrag is daarbij niet genoemd.

Alternatieven

Bezoekers van Oeshare.info krijgen nu een melding te zien, waarin te lezen is waarom de site offline is gehaald. Men wordt in die boodschap ook doorverwezen naar legale alternatieven, zoals de site film.nl.