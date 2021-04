Nederlandse hotspots vernieuwd in gratis Microsoft Flight Simulator-update

2021-04-14T10:12:00

2021-04-14T10:26:09

Een gratis update voor Microsoft Flight Simulator brengt verschillende Nederlandse locaties nog levensechter in kaart dan voorheen. Stijg op van het helemaal met de hand nagemaakte vliegveld Rotterdam om onder meer langs de windmolens bij Kinderdijk te slalommen.

Voorheen kon je al over Nederland vliegen in Microsoft Flight Simulator, wat er door een combinatie van Bing Maps-satellietbeelden en machine learning al heel natuurgetrouw uitzag. Maar voor update 1.15.7.0 pakken de makers voor ons landje pas echt uit, door meer dan tien Nederlandse bezienswaardigheden nog realistischer na te maken.

Amsterdam kreeg in het bijzonder een oppoetsbeurt. De hele stad is opnieuw gebouwd met behulp van fotogrammetrie, een vorm van 3D-fotografie. Naast Amsterdam zelf hebben de volgende plekken extra aandacht gekregen:

- De Oude Kerk Amsterdam

- De Erasmusbrug

- De Hoge Brug

- De Afsluitdijk

- De Houtribdijk

- De Maasvlakte Light-vuurtoren

- Het Rijksmuseum

- Het Koninklijk Paleis Amsterdam

- De Windmolens van Kinderdijk

- Het Grolsch Veste-stadion

- De Johan Cruyff Arena

- Het Philips-stadion

- Rotterdam The Hague Airport

World Update IV downloaden

De update weegt zo'n 18 GB en is gratis binnen te halen via de in-game marktplaats. Zoek hier naar World Update IV. Naast Nederlandse toeristentrekpleisters maken ook hotspots uit Belgiƫ, Luxemburg en Frankrijk er deel van uit. Sterker nog, het leeuwendeel van de update bestaat uit Franse locaties. Zo heeft heel Parijs dezelfde oppoetsbeurt als Amsterdam gekregen.

Goedkoop vliegticket

Microsoft Flight Simulator is te koop voor Windows-pc's en Xbox-spelcomputers, vanaf ongeveer 60 euro. Daarnaast is er een goedkopere manier om de vliegsimulator te proberen, namelijk door een abonnement op Game Pass af te sluiten. Microsoft Flight Simulator maakt deel uit van dat gamesaanbod.

De eerste maand kost maar een euro en voor die lage instapprijs krijg je meer dan genoeg tijd om heel wat virtuele vliegreisjes te ondernemen. En om er achter te komen of jouw pc het spel wel trekt. De systeemeisen zijn namelijk hoog. Lees er meer over in editie 19-2020 van ons magazine, waarin we vier pagina's uitgebreid bij de game stilstaan.