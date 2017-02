Nederlandse man krijgt 15 maanden cel voor phishing en oplichting

Een 22-jarige man uit Veenendaal moet vijftien maanden de cel in nadat via hij slinkse phishingmethodes en huisbezoeken geld van slachtoffers afhandig wist te maken.

De man opereerde op een bijzondere manier. Hij verstuurde phishingmail naar - voornamelijk bejaarde - slachtoffers, waarbij hij zich in de mail voordeed als een medewerker van de bank. In de mail werden de slachtoffers verleid om via een valse website in te loggen op de bankomgeving. Na het invullen van de gegevens kwam de man zo achter gebruikersnamen en wachtwoorden.

Post

Niet veel later stuurde hij naar de adressen van de slachtoffers, die hij wist te bemachtigen via de online bankgegevens, brieven die afkomstig leken te zijn van de telecomprovider.

In die brieven stond dat de simkaart van de mobiele telefoon moest worden vervangen, en de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak te maken om het kaartje om te wisselen voor een nieuwe. Hij ging vervolgens verkleed als een medewerker van de telecommaatschappij bij de slachtoffers langs om de kaartjes om te wisselen.

Hierdoor kon de man over de oorspronkelijke simkaart beschikken, die hij kon gebruiken in een andere telefoon om zo de bevestigingscodes (bijvoordeeld de TAN-code) te kunnen ontvangen. In combinatie met de eerder door de slachtoffers via de nepwebsite ingevoerde inloggegevens en de beveiligingscodes, kon de man zo geld overboeken naar zijn eigen rekening.

Veel schade

De 22-jarige man richtte grote financiële schade aan bij de slachtoffers. Hij wist met zijn praktijken zo'n 30.000 euro buit te maken. Hij heeft zich ook voorgedaan als een bankmedewerker, waarbij een slachtoffer zelfs zijn of haar bankpas aan de man had gegeven, waarmee hij vervolgens geld kon opnemen bij een pinautomaat.

Meerdere mensen

De 22-jarige man maakte deel uit van een grotere groep oplichters, die met elkaar samenwerkte. De man bezocht voornamelijk de woningen van slachtoffers, andere mensen hielden zich bezig met het inloggen op de bankrekeningen en het overmaken van geld.

De man werd ook hacken ten laste gelegd, maar is daar voor vrijgesproken. Hij moet naast zijn gevangenisstraf van vijftien maanden een schadevergoeding van 14.800 euro betalen.

Bij gebrek aan bewijs werd een andere medeverdachte vrijgesproken, er volgt nog een uitspraak over een derde verdachte; daarvoor zegt de politie dat er eerst nog meer onderzoek nodig is.

Bron: nu.nl