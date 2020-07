Nederlandse overheid introduceert CoronaMelder-app

2020-07-08T10:23:00

2020-07-08T10:28:57

De veelbesproken corona-app van de Nederlandse overheid heet CoronaMelder en een eerste proef ermee start nu onder enkele honderden inwoners van Twente. Dat maakt verantwoordelijk minister Hugo de Jonge zojuist bekend op Twitter.

Wanneer je besmet bent met het coronavirus, kun je dit in de CoronaMelder-app aangeven. Anderen die de app hebben geïnstalleerd en de afgelopen 14 dagen bij je in de buurt zijn geweest, krijgen daarvan dan een melding. Zij weten dan dat ze een verhoogd risico op besmetting hebben gelopen en kunnen daarop handelen. De app toont in dit geval welke acties men kan ondernemen.

Bij de bouw van de corona-app speelde het waarborgen van privacy een cruciale rol. Het huidige systeem werkt dan ook door middel van willekeurig gegenereerde codes die smartphones middels bluetooth met elkaar uitwisselen. Op deze manier zijn de ware identiteit en de locatiegegevens van gebruikers niet te achterhalen. Google en Apple ontwikkelden samen deze technologie.

Na Twente

De huidige proef in Twente duurt tot halverwege juli. Er wordt o.a. onderzocht of de app gemakkelijk te begrijpen is en hoe gebruikers ermee omgaan; zowel bij het doorgeven van een (gesimuleerde) positieve besmetting als bij het ontvangen van een melding. Daarna wordt besloten of de app klaar is voor een eventuele landelijke uitrol.

In landen om ons heen is men in dit traject al wat verder, met overigens wisselende resultaten. Zo introduceerde Frankrijk zijn corona-app eind juni en werd deze in drie weken tijd zo'n 2 miljoen keer gedownload. Dat is slechts een fractie van het totaal aantal inwoners van 67 miljoen. In die periode gaven 68 gebruikers door dat ze met corona besmet waren.