Nederlandse politie rolt grote DDoS-aanbieder op

2018-04-25T14:12:00

2018-04-25T14:11:20

Nederlandse autoriteiten hebben een website uit de lucht gehaald, waarop cybercriminelen DDoS-aanvallen konden inkopen. Niet alleen de beheerders van de site, maar ook gebruikers ervan zijn en worden aangehouden.

Het betreft de site webstresser.org, volgens de politie de grootste aanbieder van DDoS-aanvallen op het web. In Hilversum is een inval gedaan bij een van de vermoedelijke beheerders.

Kopers die tijdens 'Operation Power Off' achterhaald zijn, worden ook in de kraag gevat. Dit is van belang voor bijvoorbeeld bedrijven die financiële schade hebben geleden door de gevolgen van DDoS-aanvallen. Zij hebben nu daders in het vizier waarvan ze een schadevergoeding kunnen eisen.

Wereldwijde samenwerking

Er zijn ook aanhoudingen verricht in onder meer Servië, Krotaië, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Om deze missie te laten slagen, is dan ook samengewerkt met autoriteiten uit tal van andere landen. Reeds sinds oktober vorig jaar was duidelijk dat een Nederlandse beheerder een belangrijke rol speelde in het geheel. Na onderzoek werd de site vervolgens op 24 april offline gehaald.

Bij een DDoS-aanval wordt er extreem veel netwerkverkeer naar een site gestuurd, met het doel deze plat te leggen. Daarvoor is een netwerk van pc's en andere verbonden apparaten nodig, waar niet zomaar iedereen toegang tot heeft. Daarom handelen sites als webstresser.org hierin. Een DDoS-aanval is op bestelling verkrijgbaar, net zoals dat tegenwoordig eenvoudig het geval is met ransomware-besmettingen. Ook bekend als malware-as-a-service.

Jonge daders

Volgens de politie is het merendeel van de daders nog jong, tussen de 12 en 23 jaar. Vaak doen ze het voor de lol en hebben ze niet door dat ze eigenlijk een strafbaar feit plegen. Door deze actie hoopt men dan ook op meer bewustwording onder deze groep: doe het niet, want je loopt erdoor risico op een strafblad.