Nederlandse telefoonmaker Fairphone haalt miljoenen op via crowdfunding

2018-08-16T10:45:30

2018-08-16T12:06:12

De Nederlandse smartphonemaker Fairphone heeft in een maand tijd 2,5 miljoen euro opgehaald via crowdfunding. Bijna 1900 individuele beleggers hebben de financieringscampagne laten slagen, zo is te zien op de door Fairphone gebruikte crowdfundingswebsite Oneplanetcrowd. Fairphone zegt dat het ook in gesprek is met grotere partijen voor nog meer groeikapitaal.

Met het verse investeringsgeld wil de telefoonfabrikant zijn activiteiten uitbreiden naar meer Europese landen, onder andere om de prijs van reserveonderdelen rendabel te houden. Want hoe meer mensen de Fairphone kopen, hoe groter de maker kan inkopen en hoe lager de prijs per onderdeel. Fairphone onderscheidt zich van de concurrentie door zich in te zetten voor een duurzame, conflictvrije en transparante smartphone.

Fairphone is eenvoudig te repareren

Het eerlijke toestel moet bovendien langer meegaan dan de gemiddelde smartphone omdat hij modulair is en je zelf redelijk eenvoudig onderdelen kunt vervangen. Bijvoorbeeld de camera, het beeldscherm of een connector. Fairphone heeft de afgelopen jaren twee smartphones uitgebracht, over een derde model is nog niets bekend. Er wordt wel gehint dat er een nieuw exemplaar op komst is, mogelijk horen we hier binnenkort meer over.

In 2016 publiceerden we een review van de Fairphone 2.