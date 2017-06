Nederlandse ziekenhuizen doelwit van ransomware

Ook in Nederland zijn ziekenhuizen interessante doelwitten voor ransomware. Minstens vijftien ziekenhuizen zijn er in de afgelopen drie jaar succesvol door getroffen, blijkt vandaag.

Dat meldt de NOS vandaag. Om welke ziekenhuizen het precies gaat is niet bekendgemaakt, omdat men geen slapende honden wil wakker maken. Wanneer hackers immers weten bij welke ziekenhuizen de beveiliging niet op orde is, weten ze ook wie hun volgende doelwit wordt.

Omdat de ziekenhuizen bijna dagelijks backups maken, zou er bij de aanvallen weinig informatie verloren zijn gegaan. Er is slechts één geval bekend waarbij er vertragingen ontstonden in de werkzaamheden vanwege ransomware. Voor zover bekend is er geen informatie over patiënten buitgemaakt.

Budget

Aan het onderzoek van de NOS deden 25 ziekenhuizen mee. In 14 gevallen wordt deels nog gebruikgemaakt van computers met Windows XP, een sterk verouderd besturingssysteem waar Microsoft geen updates meer voor uitbrengt. Deze is dan ook kwetsbaarder voor virussen dan bijvoorbeeld Windows 10.

De verouderde hardware wordt over het algemeen niet vervangen omdat er te weinig budget voor is. Een oplossing kan zijn om deze systemen in elk geval los te koppelen van internet, voor zover dat kan.