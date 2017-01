Nederlandse zoekmachine voor legaal aanbod films en tv-series

2017-01-31T14:10:00

2017-01-31T14:46:33

Nederlandse film- en tv-organisaties hebben een nieuwe zoekmachine online gezet, waarmee je kunt zoeken naar films en tv-series die legaal op verschillende platforms worden aangeboden. De filmindustrie hoopt dat mensen hiermee eerder op zoek gaan naar het legale aanbod.

In de zoekmachine Film.nl kun je na het opgeven van een film- of serietitel of acteur zien waar je de desbetreffende film of serie op een legale manier kunt kijken. Dat kan bijvoorbeeld een streamingdienst als Netflix of Videoland zijn, maar ook een fysieke winkel als Bol.com.

Aanbieders

Heb je een film of tv-serie gevonden, dan zie je een overzicht van waar je de film of serie kunt bekijken. De site dient puur als een overzicht, je kunt je film of serie dus niet direct bekijken zonder je eerst aan te melden bij de dienst die de content aanbiedt. In het overzicht kun je dan op de knop Kijk nu of Bestel nu klikken om naar de desbetreffende aanbieder te gaan.

Beperkt

Het aantal aanbieders dat wordt weergegeven is vrij beperkt en alleen gericht op Nederlandse aanbieders of diensten die in Nederland actief zijn. Computer Idee bekeek bijvoorbeeld de weergegeven aanbieders voor The Grand Tour, de spin off van Top Gear, maar ondanks dat Amazon Prime de serie uitzendt en je deze dienst in Nederland ook kunt afnemen, kun je deze niet via Film.nl zien. Het systeem geeft dan aan dat er geen bronnen beschikbaar zijn.