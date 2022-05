Neem IKEA's Vappeby-speakerlamp overal mee naartoe

2022-04-26T10:00:00

2022-04-26T08:21:35

IKEA verkoopt al een tijdje slimme speakers die ook als lamp dienst doen. Voorheen was daarvoor een stopcontact in de buurt nodig, maar de Vappeby-speakerlamp is draadloos.

Deze lamp is daardoor ook geschikt om mee naar buiten te nemen, vandaar het handvat. In tegenstelling tot deĀ eerdere speakerlampen heeft deze draagbare lamp geen wifi aan boord, er is enkel ondersteuning voor bluetooth.

Prijs

Je kunt er 12 uur naar luisteren voor de accu leeg is. Opladen gebeurt middels usb-c en de adviesprijs is 49,99 euro. Lees ook onze reviews van de Symfonisk tafellamp / boekenkastspeaker en de Symfonisk schilderijlijst.