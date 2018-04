Neffos N1 is smartphone-middenmoter van TP-Link

2018-04-05T14:00:00

2018-04-05T05:49:49

Hoor je de naam TP-Link, dan denk je waarschijnlijk als eerste aan netwerkapparatuur. Wist je dat deze fabrikant ook smartphones bouwt? Die bevinden zich altijd in het budgetsegment, maar met de Neffos N1 zoekt men het wat hogerop.

Het toestel is wat duurder, maar daar staan ook betere specificaties tegenover. Zo is er 4 GB werkgeheugen aanwezig, samen met 64 GB opslag. Ook is de telefoon voorzien van een dubbele camera en een grote accu (3260 mAh).

Nederlandse release