Neptorrentsite wil downloaders naar bioscoop brengen

2017-03-06T16:17:00

2017-03-06T16:15:31

Een filmmaatschappij uit Costa Rica heeft een ludieke manier verzonnen om internetpiraten te slim af te zijn. Met een neptorrentsite die wel érg veel wegheeft van Kickass Torrents.

Onder de naam LegalTorrents worden er films aangeboden die momenteel nog in de bioscoop draaien, met namen zoals je ze ook op echte torrentsites zou vinden. Zodra de bestanden echter worden gedownload, blijken het alleen korte trailers te zijn. Plus een boodschap aan het einde, die downloaders wijst op de negatieve consequenties van hun gedrag op de filmindustrie.

Kaartje winnen

De site lijkt erg actief, maar dat blijkt toch tegen te vallen. Door een gebrek aan zogheten seeds zijn de bestanden momenteel helemaal niet te downloaden. Maar het idee is in ieder geval origineel. Er komt zelfs een adres in beeld waarnaar downloaders kunnen mailen om bioscoopkaartjes te winnen. Of het echt slim is om daar als zijde internetpiraat heen te mailen, laten we even in het midden.