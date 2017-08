Nest brengt goedkopere versie slimme thermostaat uit

2017-08-31T09:47:00

2017-08-31T09:37:41

Nest brengt een goedkopere versie van zijn slimme thermostaat op de markt. Die biedt dezelfde functies als duurdere varianten, maar ziet er minder luxe uit.

De Nest Thermostat E kost 169 dollar, tegenover de 249 dollar waarvoor de gewone Nest Thermostat in de winkels ligt. Bediening gaat middels een draaischijf van plastic in plaats van metaal, en het display is ook wat simpeler.

Dezelfde functies

Wat betreft functionaliteit werkt het E-model niet anders dan zijn soortgenoten. Temperatuurbeheer verloopt op afstand via een app en er is integratie met andere slimme apparaten, zoals de Hue-lampen van Philips. Detecteert de thermostaat dat er niemand thuis is, dan zet deze automatisch de verwarming uit.

Onbekend is nog wanneer de Nest Thermostat E in Nederland wordt verkocht.