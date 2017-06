Nest Cam IQ is beveiligingscamera met 4K-sensor

2017-05-31T11:07:00

2017-05-31T10:58:14

Nest kondigt een nieuw product aan binnen zijn assortiment beveiligingscamera's, de Nest CAM IQ. Die volgt de eerdere Nest Cam en Nest Cam Outdoor op en kan in 4K opnemen.

Interessant is dat de camera niet constant beelden in zo'n hoge resolutie schiet. Dat zou namelijk al gauw veel ruimte in beslag nemen. Het camerabeeld is nog altijd full hd (1080p), waarbij de 4K-mogelijkheden benut worden om extra scherp in te kunnen zoomen.

Zodra de camera beweging opmerkt, krijg je daarvan een melding binnen op je smartphone. Naast het totaalplaatje vangt de Nest Cam IQ nu ook een 4K close-up van hetgene dat de bewegingssensoren triggerde.

Gezichtsherkenning

De camera ziet daarnaast het verschil tussen mens en dier of bewegend object, en zoomt in het geval van een persoon specifiek in op het gezicht. De camera blijft diegene daarna volgen zolang hij of zij in het frame blijft. Voor het herkennen van mensen is normaliter een Nest Aware-abonnement nodig, bij de IQ niet.

Wie zich wel abonneert op Nest Aware, krijgt bij de Nest Cam IQ toegang tot enkele nieuwe functies. Gezichtsherkenning voor vrienden en familieleden is daar een van. De camera leert dan het verschil kennen tussen je naasten of eventuele indringers. Je krijgt dan alleen meldingen binnen zodra een onbekend iemand je huis is binnengestapt.

Prijs en beschikbaarheid

De Nest Cam IQ komt eind juni op de markt en kost dan 349 euro. Een Nest Aware-abonnement is vanaf 10 euro per maand af te sluiten, een duurder pakket kost 30 euro per maand.