Nest Doorbell is eerste slimme deurbel van Google

2021-09-16T14:00:00

2021-09-16T07:50:32

Google biedt in zijn Nest-assortiment nu ook een slimme deurbel aan. De Nest Doorbell werkt op batterijen en is daardoor eenvoudig te installeren.

De beeldverhouding is 3:4 zodat er meer verticale ruimte zichtbaar is. Wie voor de deur staat, komt dus van top tot teen in beeld. Door de interne microfoon maak je met diegene op afstand een praatje.

De camera maakt onderscheid tussen personen, voertuigen, dieren en pakketjes en stelt smartphone-meldingen daarop af. Wil je beelden later kunnen terugkijken, dan is een Nest Aware-abonnement (voor 5 euro per maand) vereist.

Prijs en review