Netflix-abonnement wordt weer duurder

2017-10-06T09:21:00

2017-10-06T10:06:02

Een Netflix-abonnement wordt weer wat duurder, nadat de prijzen vorig jaar ook al lichtjes stegen. Nieuwe abonnees betalen de nieuwe prijzen meteen, voor bestaande abonnees gelden de verhoogde tarieven vanaf december.

Een gewoon Netflix-abonnement kost je zo’n 10 euro per maand. Na de prijsverhoging wordt een euro bij de maandprijs opgeteld. Dezelfde prijsverhoging geldt voor het ultra-HD abonnement, dat 14 euro per maand gaat kosten in plaats van 13. Het SD-abonnement, waarbij je alleen in lagere resolutie op een enkel scherm kunt kijken, blijft hetzelfde kosten: 8 euro per maand.

De nieuwe tarieven gelden al voor wie zich nu inschrijft. Bestaande abonnees krijgen naar verwachting op 19 oktober een e-mail waarin de prijsverhoging wordt aangekondigd. Abonnees hebben vervolgens een maand bedenktijd voordat het hogere tarief ingaat.

Gevoelig moment

De prijsverhoging wordt naar verwachting doorgevoerd zodat Netflix meer speelruimte heeft om te investeren in eigen films en series, zoals House of Cards en Stranger Things. De prijsverhoging komt echter ook op een gevoelig moment: onlangs heeft de rechter bepaald dat The Pirate Bay geblokkeerd moet worden door providers wegens auteursrechtenschending.

Tegenstanders van dit verbod wijzen hiervoor vaak naar legale diensten als Netflix. Ondanks dat legaal aanbod aantoont de beste piraterijbestrijder te zijn, kunnen diensten als Netflix zich niet als alternatief onderscheiden vanwege tekortschietend aanbod en versplintering van het aantal online videodiensten. Deze prijsverhoging kan het aanbod van Netflix ten goede komen, maar leidt tot nog minder toegankelijkheid door zijn prijs en exclusiviteit in eigen shows.