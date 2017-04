Netflix-films en series downloaden op Windows 10

2017-04-03T12:12:00

2017-04-03T12:16:28

Netflix offline kijken, het kan al een tijdje op smartphones en tablets. En nu kan het ook heel gemakkelijk in Windows 10. In dit artikel laten we zien hoe je Netflix-films en series kunt downloaden.

Het downloaden van Netflix-films kan vooralsnog alleen in de Windows 10-app van Netflix, te downloaden in de Windows Store. Het werkt bijvoorbeeld nog niet via je browser.

Zodra je deze opent, krijg je direct de melding dat films en series voortaan ook te downloaden zijn. Je hoeft niet meer te streamen en kunt dus ook kijken zodra je internetverbinding om wat voor reden dan ook wegvalt.

Niet alle content op Netflix is beschikbaar om te downloaden, maar het meeste wel. Druk in het hoofdmenu van Netflix naast het Netflix-logo op de drie horizontale streepjes om het hamburgermenu op te roepen. Onder Beschikbaar voor download vind je alles wat offline te kijken is.

Netflix offline kijken

Zodra je een film hebt uitgekozen, druk je op de downloadknop. Die verandert nu in een blauwe cirkel met een vierkant er in. Je kunt daarop drukken om de download te pauzeren. Verder zie je onderin beeld ook een voortgangsbalk. Je gedownloade films vind je terug in het hamburgermenu, onder Mijn Downloads.

Losse afleveringen downloaden

Als je graag series kijkt, kun je daarvan ook losse afleveringen downloaden. Handig als je er al wat seizoenen op hebt zitten, je hoeft niet alles binnen te halen. Kies je serie uit en scroll een stukje omlaag om losse afleveringen te vinden. Klik dan op het pijltje om de aflevering in kwestie te downloaden.