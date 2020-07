Netflix telt er 26 miljoen abonnees bij in half jaar tijd

2020-07-20T11:43:00

2020-07-20T11:41:33

Netflix heeft er het afgelopen half jaar 26 miljoen abonnees bijgekregen. Dat is een bijna even grote stijging als in heel 2019, toen er 28 miljoen betalende klanten werden opgeteld.

Dat is te lezen in de meest recente kwartaalcijfers van de streamingdienst. De relatief grote groei in het aantal nieuwe abonnees is mede te danken aan de coronacrisis. Door de vele restricties in het openbare leven, spendeerden mensen wereldwijd meer tijd binnenshuis dan gewoonlijk. Dé plek bij uitstek om films en series te bingen. Het totaal aantal abonnees staat nu op 192,95 miljoen.

De Netflix Original-films die het afgelopen kwartaal het vaakst zijn gestreamd, zijn Da 5 Bloods, Extraction en The Wrong Missy. Series die buiten Amerika zijn geproduceerd, doen het daarnaast ook goed. Met name de Spaanse misdaadserie La Casa de Papel vindt wereldwijd gretig aftrek. En ook de Duitse scifi-thriller Dark heeft zijn weg naar het internationale publiek gevonden.

Ook nadelige gevolgen

Het gaat Netflix dus voor de wind, hoewel het de vraag is hoe lang dit nog zo blijft. Het bedrijf verwacht zelf dat de groei minder sterk is in de tweede helft van het jaar. Bovendien liepen veel producties vertraging op door het coronavirus, waardoor er maandenlang geen nieuw materiaal gefilmd kon worden. Verwacht wordt dat er in de eerste helft van volgend jaar daardoor minder nieuws op Netflix te zien is.