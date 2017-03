Netflix vervangt sterren door like-knop

2017-03-17T09:26:00

2017-03-17T09:58:26

Netflix krijgt er net zoals Facebook een like-knop bij. Door een duimpje omhoog te geven, laten gebruikers weten of ze een film of serie hebben gewaardeerd.

In tegenstelling tot Facebook is er ook een duimpje omlaag te selecteren, voor wanneer de film tegenviel. Deze duimpjes vervangen het oude score-systeem, waabij 1-5 sterren geselecteerd kan worden.

Netflix kiest hiervoor omdat uit tests is gebleken dat gebruikers eerder geneigd zijn hun mening te geven bij het nieuwe systeem. De streamingdienst laat ook per film een percentage zien, wat aangeeft in hoeverre deze aansluit bij je smaak.

Passend aanbod

De duimpjes informeren je niet alleen over het feit of andere mensen bepaalde films leuk vonden, maar Netflix baseert daar ook je filmsmaak op. Als je comedies vaak een hoge score geeft, dan krijg je van Netflix meer films binnen dat genre voorgeschoteld.