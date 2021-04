Neurosity's The Crown: Spotify bedienen met hersenen

2021-04-22T10:00:00

2021-04-22T09:50:29

In de categorie 'zie je jezelf er al mee lopen' is dit The Crown van Neurosity. Dat heeft niks te maken met de populaire Netflix-serie over het Britse koningshuis maar is een hoofdband met daarin acht EEG-sensoren voor het meten van hersenactiviteit.

Voor een van de toepassingen werkten de makers samen met Spotify. Door te herkennen hoe je brein reageert op bepaalde muziek, worden soortgelijke nummers ingeladen zodat je in dezelfde flow blijft. Met een verhoogde productiviteit als resultaat.

Medische toepassingen

Los daarvan stelt men het platform open voor andere app-ontwikkelaars. Wie weet wat er allemaal nog meer mee mogelijk is, bijvoorbeeld op medisch gebied! Het apparaat is onlangs voor 899 dollar de verkoop in gegaan.