Nextbase-dashcam belt alarmdiensten

2019-08-22T14:00:00

2019-08-22T08:47:29

In het geval van een auto-ongeluk ben je mogelijk niet meer zelf in staat om hulp in te schakelen. Nieuwe dashcams van het merk Nextbase hebben hiervoor een Emergency SOS-functie.

Bij een fikse botsing wordt automatisch een melding naar hulpdiensten verzonden, inclusiefje precieze locatie dankzij gps. Om ervoor te zorgen dat je niet voor niets een ambulance laat uitrukken, belt het systeem eerst naar je eigen nummer.

Abonnement

Neem je op, dan blijft het daarbij. Model 322GW is de goedkoopste variant met Emergency SOS, dat een jaar gratis te gebruiken is en daarna circa 4 euro per maand kost. De camera zelf kost 149,99 euro.